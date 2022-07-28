Москва, 28 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В VK при поддержке Института развития интернета вышел второй сезон авторского проекта «Мы и Они» телеведущей Марии Шаховой.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

«Мы и они» — это уникальный проект, в котором Мария Шахова берет интервью у иностранцев, живущих в России. Основной целью первого сезона была попытка понять, как изменилась страна за последние 10 лет. Во втором сезоне добавились вопросы, почему некоторые экспаты не собираются уезжать, как воспринимают информационную войну и какие возможности для своего развития они видят в стране.

«Я часто слышу от наших сограждан, что жить в России плохо. Я объездила полмира, в некоторых странах даже жила, мне есть с чем сравнить, и я не понимаю, откуда у россиян появилось это мнение. Глазами людей, которые родились и выросли заграницей, я хочу показать реальную обстановку в нашей стране и в мире. Герои моего проекта имеют другое гражданство, другой менталитет, их близкие и родственники живут в других странах и, несмотря на политическую обстановку, они все равно выбирают Россию, потому что считают, что здесь больше возможностей», — говорит Мария Шахова.

Первые видео второго сезона уже появились в VK и на YouTube. Гостем одного из выпусков стал Дэвид Хендерсон-Стюарт, управляющий часовым заводом «Ракета», чьи часы носит президент Владимир Путин. По его мнению, большинство иностранцев покинули Россию под давлением, многие из его друзей остались без работы.

«Россия — это страна, к которой нельзя быть равнодушным, она вызывает массу эмоций. Я никогда не видел такую любовь у экспатов к Англии, как к России. Почти все иностранцы здесь имеют дачи, ходят в баню, в Большой театр. Русских невозможно не любить. У них большая страсть, большое сердце, большая культура. Весь мир знает про русскую душу! Сейчас — это время русских брендов!», — сказал Стюарт в интервью Шаховой.

Во второй сезон YouTube-проекта «Мы и они» приглашены иностранцы из самых разных областей бизнеса, культуры и спорта. Это поможет зрителям увидеть жизнь в России с разных ракурсов и понять, какие стереотипы о нас реальны, а какие распространяются по привычке.