В VK вышел второй сезон авторского проекта телеведущей Марии Шаховой
Москва, 28 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В VK при поддержке Института развития интернета вышел второй сезон авторского проекта «Мы и Они» телеведущей Марии Шаховой.
«Мы и они» — это уникальный проект, в котором Мария Шахова берет интервью у иностранцев, живущих в России. Основной целью первого сезона была попытка понять, как изменилась страна за последние 10 лет. Во втором сезоне добавились вопросы, почему некоторые экспаты не собираются уезжать, как воспринимают информационную войну и какие возможности для своего развития они видят в стране.
Первые видео второго сезона уже появились в VK и на YouTube. Гостем одного из выпусков стал Дэвид Хендерсон-Стюарт, управляющий часовым заводом «Ракета», чьи часы носит президент Владимир Путин. По его мнению, большинство иностранцев покинули Россию под давлением, многие из его друзей остались без работы.
Во второй сезон YouTube-проекта «Мы и они» приглашены иностранцы из самых разных областей бизнеса, культуры и спорта. Это поможет зрителям увидеть жизнь в России с разных ракурсов и понять, какие стереотипы о нас реальны, а какие распространяются по привычке.