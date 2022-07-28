Доха, , 14:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Катара выступило с официальным заявлением, по поводу переговоров между Ираном и США, которые пройдут в Дохе в ближайшее время. Об этом 28 июля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление ведомства.

Катар Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, в саммите примут участие представители двух стран, а также дипломаты из стран ЕС, которые будут выступать в роли посредников.

«Государство Катар приветствует проведение раунда переговоров между США и Ираном под эгидой координаторов из Европейского союза», — цитирует Al-Mayadeen заявление МИД Катара.