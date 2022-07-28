Глава Новгородчины напомнил Зеленскому, где крестили Русь
Великий Новгород, 28 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что 1034 года назад Крещение Руси совершил новгородский князь Владимир Святославич и что именно из Великого Новгорода в Киев шли все нити развития русской государственности. Об этом глава региона 28 июля написал в своем официальном телеграм-канале.
Напомним, 28 июля — День Крещения Руси — украинский лидер в своем видеообращении сказал, что Украина якобы является «единственной законной наследницей» Киевской Руси. Кроме этого, Зеленский добавил, что Украина также является якобы единственной наследницей таких древнерусских правителей, как князья Аскольд и Дир, вещий Олег, князь Игорь, княгиня Ольга, а также князья Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.