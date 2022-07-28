Великий Новгород, 28 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что 1034 года назад Крещение Руси совершил новгородский князь Владимир Святославич и что именно из Великого Новгорода в Киев шли все нити развития русской государственности. Об этом глава региона 28 июля написал в своем официальном телеграм-канале.

Kremlin.ru Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Учебники истории, по которым в последние 30 лет обучают украинских детей, содержат такую ересь, что диву даешься. Взять хотя бы утверждение, что история украинского народа насчитывает 140 тысяч лет, или что князь Александр Невский был воспитанником татар.

Недавно я уже писал о том, что с севера на юг, из Великого Новгорода в Киев, а не наоборот, шли все нити развития русской государственности.

На берегах Волхова, куда был призван Рюрик, было положено начало русской государственности. Об этом же прямо говорит Нестор-летописец: «А славянский язык и русский — одно, ибо от варягов прозвались русью, а сперва были славяне», — указал Никитин и порекомендовал Зеленскому пересмотреть свое поверхностное отношение к мировой истории, а для заполнения пробелов прочитать, к примеру, книгу новгородского писателя-историка Виктора Смирнова «Великий Новгород. Колыбель государства Российского».

Напомним, 28 июля — День Крещения Руси — украинский лидер в своем видеообращении сказал, что Украина якобы является «единственной законной наследницей» Киевской Руси. Кроме этого, Зеленский добавил, что Украина также является якобы единственной наследницей таких древнерусских правителей, как князья Аскольд и Дир, вещий Олег, князь Игорь, княгиня Ольга, а также князья Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.