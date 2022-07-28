Москва, , 14:05 — REGNUM По вопросу обмена граждан России и Соединённых Штатов Виктора Бута и Пола Уилана с Бриттни Грайнер на сегодня Москва и Вашингтон конкретного результата не достигли. Об этом 28 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры», — напомнила российский дипломат, комментарий которой опубликован на сайте МИД России.

Захарова добавила, что переговоры ведутся компетентными ведомствами.

«Конкретный результат пока не достигнут, — подчеркнула представитель внешнеполитического ведовства. — При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон предложил Москве освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков, и шпиона Пола Уилана в обмен на гражданина России Виктора Бута. В поддержку этой инициативы высказался президент США Джо Байден.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент договорённостей об обмене Бута на американских граждан Грайнер и Уилана ещё нет. По его словам, администрации президента России известно, что появились такие сообщения.

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