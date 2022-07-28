Белгород, , 14:08 — REGNUM Участника Сталинградской битвы эвакуировали из зоны боевых действий в Харьковской области росгвардейцы Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе ведомства.

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны 98-летний Айказ Овсепян проживал в одном из многоквартирных домов вместе со своей пожилой дочерью Ольгой. Их регулярно обстреливала артиллерия ВСУ, пять месяцев мужчина не получал пенсию, росгвардейцы взяли его под опеку. Пенсионер рассказал, что в России у него живёт сын Станислав, с которым они не виделись долгие годы из-за введённых Украиной ограничений, несколько последних месяцев они не общались в связи с перебоями со связью.

Росгвардейцы отыскали сына ветерана, пенсионера с дочерью на бронированном автомобиле под прикрытием привезли на российско-украинскую границу, а затем в Белгород. Семья воссоединилась, белгородские рогвардейцы продолжат навещать подопечного.

Айказ Овсепян родился в Армянской ССР, ушёл на фронт в июле 1941 года из Баку, участвовал в боях за Кавказ, Сталинградской битве. Дважды ранен, освобождал Румынию, Венгрию и Австрию, где и встретил победу в мае 1945 года. Кавалер ордена Отечественной войны 1 степени и Трудового Красного Знамени, медалей «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта».

После войны Айказ Овсепян вернулся в Баку, окончил университет и 34 года работал учителем в школе.

В конце 1980 годов из-за межнациональных конфликтов на Кавказе вместе с супругой переехал на Украину.