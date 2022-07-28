Ростов-на-Дону, , 14:03 — REGNUM Предложение руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергея Косинова о создании института уполномоченного по делам инвалидов на Дону получило поддержку донского губернатора Василия Голубева. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 28 июля.

Правительство Ростовской области Zsro.ru

«Мне кажется, такие люди, как правило, более инициативные: попав в сложную жизненную ситуацию, они стараются найти свою нишу и таким образом эту инициативу проявляют. Мы точно найдём того, кто сможет представлять эту часть жителей Ростовской области и в законодательных органах, и в муниципальных образованиях, и в правительстве Ростовской области», — сказал Голубев.

Работа над проектом распоряжения о создании новой правозащитной структуры уже началась.