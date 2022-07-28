Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Популярная актриса Сидни Суини рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться во время работы в кино. Об этом сообщило издание New York Post 28 июля.

Сидни Суини Цитата из видеоинтервью

По словам актрисы, она не может позволить себе продолжительный отдых, поскольку имеет большое количество регулярных трат: «Если бы я хотела взять шестимесячный перерыв, у меня не было бы денег, чтобы покрыть это». Суини также отметила, что ей «не к кому обратиться, чтобы оплатить счета или позвать на помощь».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сидни Суини дважды номинировали на «Эмми». Артистка оказалась в списках в категориях «Лучшая драматическая актриса второго плана» за роль Кесси в шоу «Эйфория» и «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» за роль Оливии в «Белом Лотосе».

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