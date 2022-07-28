Вашингтон, 28 июля 2022, 14:11 — REGNUM Популярная актриса Сидни Суини рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться во время работы в кино. Об этом сообщило издание New York Post 28 июля.

Сидни Суини
Сидни Суини
Цитата из видеоинтервью

По словам актрисы, она не может позволить себе продолжительный отдых, поскольку имеет большое количество регулярных трат: «Если бы я хотела взять шестимесячный перерыв, у меня не было бы денег, чтобы покрыть это». Суини также отметила, что ей «не к кому обратиться, чтобы оплатить счета или позвать на помощь».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сидни Суини дважды номинировали на «Эмми». Артистка оказалась в списках в категориях «Лучшая драматическая актриса второго плана» за роль Кесси в шоу «Эйфория» и «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» за роль Оливии в «Белом Лотосе».

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