Кишинёв, 28 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии во втором чтении проголосовали за законопроект о переписи населения. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба законодательного органа.

Untmsh.com Перепись

Сообщается, что документ предусматривает проведение ближайшей переписи в 2024 году. В дальнейшем её планируется проводить каждые десять лет.

Учёт населения предлагается поручить Национальному бюро статистики. Ведомства также будет брать данные из других источников. Кроме того, законопроект предусматривает «самоперепись», то есть желающие смогут заполнить опросник через интернет.

Напомним, согласно переписи населения в Молдавии в 2014 году, в стране проживали менее 2,998 млн человек. Это было на 11,8% меньше, чем по данным переписи 2004 года и на 18% меньше, чем было в 1989 году. По последним данным, в Молдавии проживает около 2,6 млн человек.