Ижевск, 28 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии подписало разрешение на строительство Ледовой арены «Ижсталь». Сейчас на месте устанавливается ограждение, монтируются строительные леса, начаты демонтажные и монтажные работы по кровле, сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Начало реконструкции Ледового дворца Ижсталь

До конца текущего года планируется завершить установку огнезащиты металлических конструкций, устройство кровли по ее утеплению и укладке профнастила на крыше. В 2023 году начнется реконструкция инженерных сетей.

По словам замминистра физкультуры и спорта региона Дениса Парахина, в этом году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» на реконструкцию Ледового дворца «Ижсталь» выделено 75 млн рублей. В республике работают над тем, чтобы объект попал в федеральную инвестиционную программу 2023–2024 годов.

Проектом реконструкции ледового дворца «Ижсталь» предусматривается устройство 11 раздевалок в цокольном этаже пропускной способностью 235 человек, два тренажерных зала и бросковый зал. Для проведения тренировок и соревнований запроектировано обновленное ледовое поле размерами 30×60 метров с высотой до низа ограждающих конструкций 10,4 метра. «Ижсталь» представляет собой одноэтажное здание с цокольным этажом общей площадью 13,119 тыс. кв. метров. Трибуны рассчитаны на 3,1 тыс. зрителей. Работы планируется завершить в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках поручения президента России Владимира Путина по проведению капитального ремонта спортивных объектов принято решение поддержать Удмуртию, поручив профильным министерствам проработать вопрос софинансирования из федбюджета реконструкции ледовой арены «Ижсталь». Об этом заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко по итогам посещения спортобъектов в Ижевске.

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