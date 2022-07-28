Курган, , 13:54 — REGNUM В Курганской области досрочно капитально отремонтировали мост через реку Чёрная. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Мост через реку Чёрная в Курганской области Пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Капремонт моста на 250-м км федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» возле Кургана стартовал в конце 2021 года и должен был завершиться в ноябре 2022 года. Но подрядная организация ООО «КамаМост» справилась с задачей на четыре месяца раньше. Через этот участок автомобилисты следуют из Челябинской и Свердловской областей в сторону Тюмени, Омска и республики Казахстан.

Отмечается, что число полос движения на мосту увеличилось с двух до четырех. Строители возвели новые опоры сооружения за счёт использования забивных свай, заменили старые железобетонные балки пролётного строения на 36 новых, увеличив общую ширину моста. Покрытие на мосту и подходах сделано с использованием в верхнем слое высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, устроена рулонная гидроизоляция и новые деформационные швы. На фасаде сооружения установили водоотводные лотки для направления талых и сточных вод в новые локальные очистные сооружения.

Кроме того, для повышения уровня безопасности дорожного движения установили новые дорожные знаки и металлическое оцинкованное барьерное ограждение, нанесли термопластиковую разметку с применением световозвращающих материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился с просьбой к министру транспорта РФ Виталию Савельеву и руководителю Росавтодора Роману Новикову ускорить ремонт моста через реку Мендеря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Курган — Тюмень.

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