Москва, 28 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес может лишится удобных площадок для своего продвижения в случае принятия законопроекта о создании единого оператора наружной цифровой рекламы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению законопроекта.

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Ранее сообщалось, что Госдума 15 июня приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

«Удивительно, что в одном законопроекте смешали абсолютно разные бизнес-модели — рынок цифровых продуктов объявлений и рынок наружной рекламы, который тоже показывает большой знак вопроса к данному законопроекту», — сказал Правдивый.

Он уверен, что в случае документ окажет катастрофическое влияние не только на индустрию, но, практически, на каждую российскую семью, которая привыкла пользоваться электронными сервисами объявлений. Также правдивый опасается уничтожения индустрии с десятками тысяч рабочих мест.

«Будет нанесен удар по малому и среднему бизнесу, потому что сервисы являются основной площадкой для рекламного продвижения большого количества мелкого и среднего бизнеса, самой эффективной, удобной и дешевой. Принятие этого закона означает, что классифайды будут вынуждены прекратить деятельность, потому что, если убрать с площадки частные объявления, она умрет с точки зрения трафика и будет неинтересна бизнесу», — добавил Правдивый.