Юстинский район, , 13:54 — REGNUM Эпизод превышения полномочий в деле руководителя структурного подразделения филиала ПАО «Россети-Юг» — «Калмэнерго» выявила прокуратура. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском надзорном ведомстве 28 июля.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе инспекции установлено, что экс-глава Юстинского РЭС, зная о бездоговорном потреблении электроэнергии на объектах индивидуального предпринимателя, в конце сентября 2021 года дал незаконное указание подчинённому не проводить соответствующую проверку. Компании был причинён ущерб более чем на 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

ИА REGNUM сообщало, что бывшего начальника Юстинского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» — «Калмэнерго» ранее отправили под домашний арест за взятку.

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