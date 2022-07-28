Чебоксары, 28 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинские городские электрические сети» (ШГЭС) в Чувашии, где в июле 2021 года введена процедура внешнего управления, может быть признано банкротом. Данный вопрос планируется рассмотреть на заседании комитета кредиторов, который ранее принял решение о продлении внешнего управления, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Как следует из материалов, на 15 августа в Шумерле назначено очередное собрание кредиторов ШГЭС по инициативе одного из кредиторов — АО «Чувашская энергосбытовая компания». Отмечается, что на обсуждение внесены два вопроса: о рассмотрении отчёта внешнего управляющего и признании должника банкротом с открытием конкурсного производства.

Примечательно, что ранее собрание кредиторов состоялось 27 мая. На нём принято решение об обращении с ходатайством в Арбитражный суд Чувашии о продлении процедуры внешнего управления в отношении муниципального предприятия. 24 июня суд вынес определение о продлении срока внешнего управления в ШГЭС до 1 января 2023 года.

Напомним, МУП «Шумерлинские городские электрические сети» зарегистрировано администрацией города Шумерля 3 апреля 1992 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2021 года Арбитражный суд Чувашии признал факт неплатежеспособности МУП «Шумерлинские городские электрические сети» и вынес определение о введении внешнего управления.