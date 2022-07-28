Берлин, 28 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Немецкий автогонщик, четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании сезона-2022. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба команды «Астон Мартин», за которую он выступает.

Morio Себастьян Феттель

«Решение уйти было для меня трудным, и я провёл много времени, думая об этом», — сказал 35-летний Феттель.

Феттель выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он выступал за «Заубер», «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари», а с 2021 года является пилотом команды «Астон Мартин».

Феттель четыре раза становился чемпионом «Формулы-1», будучи пилотом «Ред Булл» — в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.

Всего за свою карьеру Феттель выиграл 53 гонки. Поэтому показателю он занимает третье место в истории «Формулы-1», уступая Михаэлю Шумахеру (91) и Льюису Хэмилтону (103).