Москва, 28 июля 2022, 13:51 — REGNUM В России с ситуацией с коронавирусом наблюдается тревожная динамика, заявил 28 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что жителей России никто не ограничивает и те, кто испытывает обеспокоенность, могут самостоятельно принимать меры предосторожности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что точных сведений о ревакцинации президента России Владимира Путина от коронавируса нет.
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