Москва, , 13:51 — REGNUM В России с ситуацией с коронавирусом наблюдается тревожная динамика, заявил 28 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что жителей России никто не ограничивает и те, кто испытывает обеспокоенность, могут самостоятельно принимать меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что точных сведений о ревакцинации президента России Владимира Путина от коронавируса нет.

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