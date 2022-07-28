Москва, 28 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В пятницу, 29 июля в АРТ. Технограде состоится торжественная церемония закрытия ArtMasters Junior-2022 среди возрастной категории «Юниоры» (14-17 лет). Чемпионат для юниоров проводился по 10 компетенциям: «Геймдизайнер», «Художник-аниматор», «Клипмейкер», «Видеомонтажер», «Звукорежиссер кино и медиа», «Композитор популярной музыки», «Видеооператор», «3D дизайнер», «Сценарист», «Веб-дизайнер».

ИА REGNUM Творческая молодежь

Заявки на участие подали 4 360 юниоров, из них девушек — 2762, молодых людей — 1598. Средний возраст участника в этом году составил 16,6 лет.

В финальном этапе ArtMasters Junior-2022 принимают участие подростки из 44 городов России. Всего 100 финалистов: 25 из Москвы и Московской области, 75 участников из регионов (наибольшее число участников из Сибирского и Приволжского федеральных округов).

«За время чемпионата ребята прошли большой путь: изначально мы собрали талантливых ребят с базовыми знаниями, и за 11 дней командной работы на площадке они смогли перешагнуть на новый профессиональный уровень. В нашем чемпионате нет проигравших, главным преимуществом участия в конкурсе ArtMasters является возможность познакомиться с ведущими экспертами индустрии. ArtMasters — это уникальный опыт, новые знания и возможности, социализация профессиональных навыков», — поделился руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин .

Финалисты были разделены на команды, которые создали:

• музыкальный клип на песни артистов III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина;

• кросс-медийный проект «Анимационный фильм» (были созданы три сопутствующих продукта — прототип компьютерной игры, 3D-модель персонажа и прототип веб-сайта, необходимые для продвижения и масштабирования концепции проекта).

«ArtMasters дает возможность работы в команде. Если кому-то не хватает знаний в своей компетенции, он перенимает опыт у другого, и качество финальной работы становится выше», — отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

Почетными гостями церемонии станут начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко», композитор и продюсер Игорь Матвиенко, директор Британской высшей школы дизайна Екатерина Черкес-заде, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор ВГИКа Владимир Малышев, главные и линейные эксперты компетенций ArtMasters-2022 и другие представители креативной индустрии, федеральных ведомств и партнерских организаций.

Ведущими мероприятия выступят главный продюсер категории «Юниоры» Иоанн Клиндухов и телеведущая, актриса, певица, ведущая проекта «Голос. Дети» Анастасия Чеважевская. В лайн-ап церемонии войдут музыкальные номера группы «Против правил», певца Ивана Чебанова и артистов Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.

На церемонии закрытия пройдет награждение победителей ArtMasters Junior-2022. В качестве призов финалисты получат целевые денежные сертификаты на приобретение профессионального оборудования, создание собственного проекта или оплаты обучения, а также ценные призы в рамках партнерской программы проекта.

Обладателями путевок на специальную творческую смену в международном детском центре «Артек» станут 50 финалистов категории «Юниоры» в возрасте до 17 лет.