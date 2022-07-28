Магас, 28 июля 2022, 13:50 — REGNUM Власти Ингушетии прогнозируют хороший урожай в текущем году. С каждого гектара сельхозпроизводители собирают больше, чем в 2021 году, в среднем на десять центнеров — около 33%. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов, отметив, что повышение урожайности зерновых было достигнуто за счет принятых правительством Республики Ингушетия мер.
По словам Калиматова, чтобы сохранить такой богатый урожай, Ингушетии требуется собственное зернохранилище с сушилкой. Всего аграрии Ингушетии соберут в 2022 году около 90 тонн зерновых культур.
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