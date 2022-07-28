Магас, 28 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Власти Ингушетии прогнозируют хороший урожай в текущем году. С каждого гектара сельхозпроизводители собирают больше, чем в 2021 году, в среднем на десять центнеров — около 33%. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов, отметив, что повышение урожайности зерновых было достигнуто за счет принятых правительством Республики Ингушетия мер.

Kurganobl.ru Уборка зерновых

«Нынешний год выдался для наших аграриев благополучным и богатым на урожай. Сейчас с каждого гектара наши сельхозпроизводители собирают по 40 центнеров с гектара. В прошлом году эта цифра достигала только 30 центнеров. Был принят ряд мер, чтобы улучшить ситуацию и это дало сегодня ожидаемые результаты. Мы и дальше будем наращивать темпы развития АПК», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

По словам Калиматова, чтобы сохранить такой богатый урожай, Ингушетии требуется собственное зернохранилище с сушилкой. Всего аграрии Ингушетии соберут в 2022 году около 90 тонн зерновых культур.