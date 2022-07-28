Киев, 28 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Решение обратиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриаршего престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла приняла раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Об этом 28 июля сообщает пресс-служба ПЦУ.

Pomisna.info Раскольники из ПЦУ

«Священный синод поддержал внесенный синодальной богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей относительно привлечения российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что власти Литвы запретили въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.