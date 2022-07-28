Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Санкт-Петербурге осудили таксиста, который сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил двух человек на Невском проспекте, от чего один пешеход скончался, сообщили 28 июля в пресс-службе городской прокуратуры.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб Сурен Туманов в суде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что смертельное ДТП произошло поздним вечером 15 декабря 2021 года на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. Молодые люди переходили проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, но на них на большой скорости наехал Volkswagen Polo. Как позже выяснится, 43-летний водитель Сурен Туманов был пьян. Он сбил 23-летнюю Александру и 26-летнего Спиридона. От полученных травм девушка скончалась на месте ДТП, молодого человека с тяжелыми травмами госпитализировали.

Меньше чем через год после ДТП уголовное дело о нарушении ПДД ушло в Куйбышевский районный суд Петербурга. Во время заседаний подсудимый частично признал свою вину. В суде мужчина не отрицал, что находился за рулем, однако указал на то, что потерпевшие переходили по регулируемому пешеходному переходу «невнимательно».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в ИК общего режима с запретом на право управления ТС сроком на 2,6 года», — уточнили в надзорном ведомстве добавив, что решение пока не вступило в законную силу.

Как отметили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга, помимо этого, суд взыскал с Сурен Туманова в пользу потерпевших — мамы погибшей девушки 5 млн рублей морального и 351,7 тыс. рублей имущественного вреда. В пользу выжившего молодого человека 3 млн рублей морального вреда.