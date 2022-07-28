Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили решил покинуть правящую партию «Грузинская мечта». Об этом он 28 июля сообщил телеканалу «Пирвели».

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В конце июня его коллеги Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе вышли из «Мечты», заявив, что руководство партии позволяет раскрыть всю «правду» общественности. Мачарашвили заявил, что присоединится к ним.

«Полагаю, это оправдывает стремление предоставить достоверную информацию общественности. Исходя из этого, а не по какой-либо другой причине, так как у меня нет принципиальных разногласий с «Мечтой», я принял решение присоединиться к тройке Кавелашвили, Субари, Хундадзе», — сказал депутат.

Напомним, ранее Кавелашвили, Субари, Хундадзе обвинили посла США в Грузии Келли Дегнан в подстрекательстве грузинских властей к войне с РФ. Они также заявили, что отказ Брюсселя дать республике статус кандидата в ЕС был сделан для того, чтобы дать оппозиции повод дестабилизировать ситуацию в стране и совершить переворот.

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