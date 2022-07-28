Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Проходку станционного комплекса на стации метрополитена «Юго-Западная» завершили в Санкт-Петербурге. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

Специалисты закончили строительство третьего станционного тоннеля станции на Красносельско-Калининской линии. Таким образом, работники полностью завершили проходку комплекса.

В последующем на линии перейдут к сооружению проходов из центрального тоннеля к боковым. Это те места, где пассажиры будут попадать на посадочные платформы. Специалисты создадут 15 таких проёмов, из которых три — служебные.

Предприятие также начало соединять центральный зал с натяжной камерой и наклонным ходом.

Напомним, что ранее «Метрострой Северной Столицы» завершил проходку тоннеля между «Юго-Западной» и «Путиловской». Новая станция откроется в 2024 году на пересечении пр. Маршала Жукова и ул. Маршала Казакова. Длина её платформы составит 162 метра, она рассчитана на состав из восьми вагонов.