Газни, Афганистан, 28 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Фонд Ага Хана заинтересован в восстановлении ряда исторических памятников в афганской провинции Газни. Об этом сообщили источники в отделе информации и культуры этой провинции, пишет газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Согласно источникам, делегация фонда с Аджмалом Майвандвалом, главой культурной службы фонда, посетила ряд исторических мест в провинции Газни.

Ряд педагогов Газни выразили удовлетворение интересом фонда к восстановлению исторических объектов, и заявил, что десятки исторических объектов, в том числе Балахисар и цитадель Газни, разрушаются, и в прошлом им не уделялось должного внимания.

Напомним, Газни является одним из исторических городов страны, где находится более 100 исторических памятников. В 2013 году, когда этому городу ЮНЕСКО было присвоено звание культурного столицы исламского мира, 36 исторических памятников Газни было отреставрировано, но остальные ещё нуждаются в реставрации и реконструкции.