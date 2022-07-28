Вязники, Владимирская область, , 13:45 — REGNUM Во Владимирской области прокуратура добивается восстановления прав жителей многоквартирного дома № 5 на улице 2-й Кирзаводской ст. Мстера Вязниковского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проблемы ветхого жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

Дом был построен в 1962 году, признан аварийными и подлежит сносу. Расселить его жильцов администрация планирует до 2025 года. Однако согласно выводам экспертов, которые провели обследование, степень технического состояния здания оценивается как недопустимое. Аварийным является состояние фундаментов, наружных стен, присутствует опасность внезапного обрушения, потеря устойчивости конструкций.

В прокуратуре считают, что при установлении срока расселения администрация не учла фактическое состояние дома, в связи с чем указанный срок разумным признать нельзя.

Межрайонная прокуратура направила в суд иск об обязании обеспечить жильцов данного дома благоустроенными жилыми помещениями в границах муниципального образования.