Париж, 28 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В четверг 28 июля человечество отмечает сомнительную веху — день, к которому оно израсходовало все биологические ресурсы, производимые планетой за год, и оставшуюся часть 2022 года люди проведут в условиях дефицита ресурсов, передает агентство France-Presse.

Земной шар

Эта дата получила название «День перерасхода биоресурсов Земли» (Earth Overshoot Day). С этого дня человечество начинает жить в экологический долг. И с каждым годом этот день наступает всё раньше.

«С 1 января по 28 июля человечество использовало от природы столько, сколько планета может восстановить за целый год. Именно поэтому 28 июля — день перерасхода ресурсов Земли, — объясняет президент некоммерческого аналитического центра Global Footprint Network Матис Вакернагель. — У Земли большие запасы, поэтому мы можем истощить ее на какое-то время, но не можем перерасходовать навсегда. Это как с деньгами: какое-то время мы можем тратить больше, чем зарабатываем, пока не окажемся на мели».

В 2020 году дата сдвинулась на три недели назад из-за пандемии, а затем вернулась на допандемический уровень.

При этом потребление распределяется неравномерно. Если бы все жили, как американцы, то ресурсы были бы исчерпаны еще к 13 марта, говорит Вакернагель.

«В общей сложности более половины биопотенциала планеты — 55% — используется для того, чтобы прокормить человечество, — заявил представитель Всемирного фонда дикой природы во Франции Пьер Канне. — Немалая часть продуктов питания и сырья используется для кормления животных, которые потом употребляются в пищу».

При этом треть продовольствия в мире выбрасывается в качестве отходов.

«Сокращение пищевых отходов отодвинет дату на 13 дней, а это не так уж и мало», — говорит представитель Global Footprint Network Летиция Мейлз.