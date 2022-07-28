Москва, 28 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Правительство продолжает поддерживать регионы в обеспечении социальных обязательств. Об этом 28 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

«Мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров», — заявил Мишустин.

«Средства региона получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. С 1 июня по поручению главы государства он был увеличен на 10%, выросла нагрузка на российские субъекты, и федеральные субсидии смогут компенсировать им связанные с этим расходы и выплатить, соответственно, надбавки более чем 1 млн человек», — указал он.