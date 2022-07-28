Минск, 28 июля 2022, 13:44 — REGNUM Минск передал Еревану обвиняемого в убийстве и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом 28 июля сообщила генеральная прокуратура Белоруссии.

Генеральная прокуратура Белоруссии
Генеральная прокуратура Белоруссии
(сс) Rakoon

Отмечается, что генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу генпрокуратуры Армении на основании конвенции стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Обвиняемый 1997 года рождения будет привлечён к уголовной ответственности за убийство, незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия.

По данным следствия, 28 сентября 2021 года в Ереване обвиняемый произвел 15 выстрелов из незаконно приобретённого огнестрельного оружия, имея умысел на лишение жизни двух лиц и действуя из мести. В результате один человек был убит, второй смог спастись бегством.

Обвиняемый скрылся от уголовного преследования, но был задержан белорусскими правоохранителями в аэропорту Минска.