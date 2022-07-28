Минск, 28 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Минск передал Еревану обвиняемого в убийстве и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом 28 июля сообщила генеральная прокуратура Белоруссии.

(сс) Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

Отмечается, что генпрокуратура Белоруссии удовлетворила просьбу генпрокуратуры Армении на основании конвенции стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Обвиняемый 1997 года рождения будет привлечён к уголовной ответственности за убийство, незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия.

По данным следствия, 28 сентября 2021 года в Ереване обвиняемый произвел 15 выстрелов из незаконно приобретённого огнестрельного оружия, имея умысел на лишение жизни двух лиц и действуя из мести. В результате один человек был убит, второй смог спастись бегством.

Обвиняемый скрылся от уголовного преследования, но был задержан белорусскими правоохранителями в аэропорту Минска.