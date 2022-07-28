Ижевск, , 13:43 — REGNUM За шесть месяцев текущего года в Удмуртии от укусов животных пострадали 2066 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вирус бешенства Sanofi Pasteur

Показатель обращаемости за медицинской помощью из-за укусов остался на уровне прошлого года — 138,3 на 100 тыс. населения.

Полный курс иммунизации от бешенства прошли 1828 человек, 149 человек самовольно прекратили курс вакцинации, 65 человек — отказались от прививок.

С начала года на территории региона было зарегистрировано четыре случая бешенства животных — два случая в Сарапульском районе и по одному — в Граховском и Киясовском районах. Всем пострадавшим назначен полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с начала эпидсезона за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 17 089 человек, в том числе 3259 детей в возрасте до 17 лет.

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