Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Известный писатель Джордж Мартин пропустил премьерный показ сериала «Дом дракона» в Лос-Анджелесе (США) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщило издание Deadline 28 июля.

Gage Skidmore Джордж Мартин

Директор по контенту HBO Кейси Блойс заверил, что здоровью писателя в настоящий момент ничего не угрожает: «Я собирался начать сегодняшний день с представления Джорджа Мартина и рассказать вам, как здорово, что он путешествует с нами. К сожалению, Джордж заразился COVID-19 на Comic-Con, так что его здесь нет. Я думаю, он чувствует себя хорошо, так что беспокоиться не о чем». Предположительно, Мартин заразился коронавирусом после посещения Comic-Con в Сан-Диего (США).

Напомним, «Дом дракона» является приквелом популярного сериала «Игра престолов». Премьера шоу намечена на 21 августа 2022 года.