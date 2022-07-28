Москва, 28 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Украину следует освободить от проявления неонацистских настроений. В Кремле поддерживают такой настрой. Об этом сегодня, 28 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, такие меры уже принимаются в виде специальной военной операции. Это необходимо.

«Также надо принять меры, которые собственно и принимаются в русле операции для защиты людей в ЛНР и ДНР», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, гарантий, что бывшие американские военнослужащие, воевавшие на стороне украинских неонацистов, не будут за военные преступления приговорены к смертной казни, не стал давать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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