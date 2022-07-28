Вашингтон, 28 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Члены комитета по разведке Палаты представителей США от Республиканской партии обратились к администрации президента США Джозефа Байдена с требованием рассекретить информацию о выводе войск из Афганистана в канун годовщины вывода. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM США

По сообщению Washington Examiner, республиканцы в письме к министру обороны и государственному секретарю потребовали удовлетворить предыдущие запросы об опубликовании предварительных выводов о «стремительном крахе» Афганистана после 20 лет войны.

Конгрессмены-республиканцы впервые потребовали доступ к информации в декабре прошлого года, а сами начали собственное независимое расследование «фундаментальных причин» катастрофы.

В конце июня СМИ сообщили, что Белый дом начал обсуждать вопрос, как провести годовщину позорного вывода американских войск из Афганистана, чтобы избежать проблем, которые могут добавить неприятностей администрации Байдена.

NBC News со ссылкой на источники в администрации американского лидера сообщила, что всесторонний процесс проверки вывода, который Белый дом начал почти год назад, ещё не завершён. Однако раздел, связанный с оценками разведывательного сообщества США, близится к завершению, но ожидается, что большая его часть будет засекречена.