Бухарест, , 13:41 — REGNUM Суд Бухареста приступил к рассмотрению дела об отзыве удостоверения «участника революции 1989-го года» у бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Об этом 28 июля сообщает румынская газета Ziare.

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Согласно официальной информации, истцом в деле выступает Государственный секретариат борцов против тоталитарного режима (SSpR). По данным, полученным представителями структуры, в период с 1974-го по 1984-й годы Илиеску якобы активно сотрудничал со структурами тогдашнего коммунистического лидера Румынии Николае Чаушеску. При этом обвинение пока не предоставило соответствующих убедительных доказательств.

Напомним, И. Илиеску стал первым президентом Румынии после кровавого переворота 1989-го года, в ходе которого был расстрелян Н. Чаушеску. Участники указанных событий имеют статус ветеранов «борьбы за независимость» и пользуются многочисленными льготами и преференциями.