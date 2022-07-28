Москва, 28 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Компания-владелец приложения для знакомств Tinder оштрафована на 2 млн рублей за отказ локализовать персональные данные жителей России. Об этом 28 июля сообщает РИА Новости.

Знакомство в Tinder

«Признать виновным Match Group LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей», — зачитал судебное решение судья Тимур Вахрамеев.

При этом ранее Роскомнадзор направил указанной компании требование о локализации персональных данных пользователей из РФ, однако этого не было сделано и затем был составлен административный протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, предусматривающий штраф в размере до 6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер WhatsApp за повторный отказ локализовать данные жителей России.