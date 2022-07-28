Москва, , 13:40 — REGNUM Движение пассажирский автобусов планирует запустить между столицей и Крымом ГУП «Мосгортранс». Об этом 28 июля заявил директор госпредприятия Николай Асаул.

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По его словам, на данный момент уже подана заявка для начала работы рейсов из Москвы в Ялту.

«С учетом отсутствия авиасообщения пассажирам нужно это сообщение. В Ялту мы подали заявку на перевозку, все готово для обеспечения перевозок», — сказал Асаул.

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