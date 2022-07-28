Москва, 28 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Движение пассажирский автобусов планирует запустить между столицей и Крымом ГУП «Мосгортранс». Об этом 28 июля заявил директор госпредприятия Николай Асаул.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, на данный момент уже подана заявка для начала работы рейсов из Москвы в Ялту.

«С учетом отсутствия авиасообщения пассажирам нужно это сообщение. В Ялту мы подали заявку на перевозку, все готово для обеспечения перевозок», — сказал Асаул.