Брянск, 28 июля 2022, 13:41 — REGNUM Наравне с фашистско-немецкими захватчиками исполнителями чудовищных преступлений против советского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области был и 615-й «Украинский батальон», заявили 28 июля в пресс-службе прокуратуры региона.
Батальон был сформирован из числа коллаборационистов. Как отметили в надзорном ведомстве, члены подразделения нередко превосходили по жестокости самих немцев. Украинские нацисты участвовали в карательных операциях против партизан, сжигали населённые пункты, массово расстреливали мирных жителей и грабили дома.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей Брянской области нацистами в 1941-1943.