Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону отель-долгострой Sheraton на проспекте Сиверса попал под арест. В связи с этим компания «Монолит», вложившая в покупку здания более 100 млн рублей, не может оформить объект в собственность.

Закрыты отели Наталья Груздева © ИА REGNUM

Как пишет издание «Город N», долгострой принадлежит обанкротившейся компании «Лира», чьё имущество в августе 2021 года арестовал Таганский районный суд Москвы. Срок ареста истекает 5 августа. Однако вероятнее всего будет продлён.

ИА REGNUM сообщало, что ещё в декабре 2020 года губернатор Ростовской области Василий Голубев неутешительно оценил шансы на жизнь гостиницы Sheraton. Отель планировалось достроить к чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако долгострой остался в том же состоянии, что и несколько лет назад.

При этом ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко отмечал, что бизнес-центр Sheraton рано или поздно снесут, так как реконструкция объекта потребует колоссальных вложений.

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