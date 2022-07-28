Бухарест, 28 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В порту Констанца на юге Румынии представители румынских пограничных и таможенных структур изъяли крупную партию незаконно ввезенных в страну контрафактных детских игрушек и автомобильных аксессуаров. Об этом 28 июля сообщает румынская газета Ziare.

Bernard Spragg. NZ Контейнеровоз в порту

Согласно официальной информации, несертифицированный товар прибыл в Констанцу в нескольких контейнерах из Китая. Груз был адресован двум известным бухарестским торговым фирмам. После детальной проверки было установлено, что в упомянутых контейнерах находились 11 520 игрушек для детей и 7 140 запчастей для автомобилей.

Как утверждают специалисты, эти предметы, вероятно, нарушают права интеллектуальной собственности известных брендов.

По предварительным данным, общая стоимость изъятой продукции составляет $310 тыс.

Ведется следствие.