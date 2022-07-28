Москва, , 13:37 — REGNUM С 27 по 31 июля 2022 года на территории Патриаршего подворья в Переделкине проходит серия мероприятий, посвященных празднованию Дня Крещения Руси, в которых примет участие 60 детей из пострадавших семей Донецкой Народной Республики.

Православие Дарья Антонова, ИА REGNUM

В эти дни в Москву прибыла и другая группа детей из освобожденных районов Харьковской области, Луганской Народной Республики, а также из Киева.

Во время поездки в Москву обе группы детей смогут поклониться святыням, а также посетят ряд культурных и развлекательных мероприятий.

28 июля дети примут участие в Патриаршем богослужении в Успенском соборе Московского Кремля, в Патриаршем крестном ходе и молебне у памятника равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицком холме, после чего состоится личная встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с детьми, предусматривающая общение и вручение подарков от Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Из культурных и развлекательных мероприятий для детей запланированы посещение Кремля, Храм Христа Спасителя, музеев, аттракционов, океанариума, игровых комнат, мастерских и т.д.