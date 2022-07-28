Кишинёв, , 13:35 — REGNUM Аграрии в Молдавии находятся в тяжёлом положении из-за сложившейся экономической ситуации, из-за чего посевная кампания в стране находится на грани срыва. Об этом на телеканале «Первый в Молдавии» заявил глава Национальной федерации фермеров Василий Мырзенко.

Семья Оки Цитата из к/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

«Уже несколько месяцев мы делали несколько звонков, как через СМИ, так и напрямую в органы власти, и просили, чтобы они вовремя вмешались, чтобы определили источники, средства, кредиты для поддержки фермеров в этой ситуации. В противном случае я уверен, что многие оставят землю необработанной», — сообщил лидер фермеров.

Он отметил, что аграрии в большинстве случаев не могут покрыть расходы на производство. В августе и сентябре пора будет начинать осеннюю посевную кампанию, но средств на это нет.

Стоит отметить, что молдавские фермеры жалуются на недостаточную помощь со стороны государства в трудный для страны период. В этом году резко подорожало топливо и удобрения. Фермеры обвиняют власти в том, что те якобы ведут политику поддержки крупных аграрных предприятий, а мелким производителям грозит банкротство.

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