Майданшахр, Афганистан, 28 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Местные источники в уезде Джальрез афганской провинции Вардак сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют двойной подход к распределению помощи пострадавшим от наводнения. Об этом пишет газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Некоторые жители уезда говорят, что, хотя с момента наводнения прошла почти неделя, ни одна организация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или агентства по оказанию помощи не выезжали в этот район для изучения ущерба.

По словам местных жителей, пострадавшие от наводнения в этом районе находятся в тяжёлом положении. Больше всего пострадали люди в долине Сангалах, где в общей сложности было уничтожено 500 джерибов сельскохозяйственных угодий, десятки яблоневых садов, 30 жилых домов, десять автомобилей, десятки мостов и водопроводных труб.

Жители Джальреза говорят, что дороги в кишлаки по-прежнему размыты, и люди сталкиваются с серьёзными проблемами.

Люди утверждают, что, несмотря на громкие заявления, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уделяют им никакого внимания и заняты изучением районов, где ущерб невелик.