28 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 14:08 — REGNUM Слова Марии Захаровой, ответившей на слова Владимира Зеленского об Украине как наследнице Киевской Руси, активно комментируют в социальных сетях и телеграм-канале официального представителя МИД РФ. Люди в очередной раз посмеялись над невежеством украинского президента.

Древнейшая история Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, Захарова обратилась к Зеленскому не иначе как «княже Володимир» и попросила не обижаться, что часть Украины будут называть Русью.

«Какой он «княже»? Так, скромный актёр с проблемами, которого волей случая занесло в президенты погибающей страны», — заметил Николай Суворов.

«О чем это Зеленский? Скоро названия такого — Украина — не будет..» — отметил Игорь Рогатин.

«Снова они про Киевскую Русь. Когда-нибудь им расскажут, что не было такого государства? Это термин, придуманный историками в 19-м веке. Они назвали так не государство, а период в истории Руси. Это условное название временного периода. Можно ли быть наследником прошлой недели?» — иронизирует Андрей.

«Киевская Русь — термин историков. И он уже устарел. Была просто Русь. Правильнее называть Древняя Русь. И да, Укра́ина — это окраина земель», — поддерживает Валерий Пазюк.

«С учетом того, что такого государства не было в природе, была только Русь, вырисовывается логика, фейковое современное политическое образование претендует на то, чего не было в натуре, бинго», — поддерживает Артур.

«Да эта Киевская Русь — наследница Зеленскому совершенно не нужна, если честно. Он, как и большинство людей его склада и интересов, Америкой с детства, наверное, грезил, поэтому так легко им и продался», — отозвался о Зеленском Александр.

«Но если принять во внимание, что понятие «Киевская Русь» было придумано в 1837 году профессором Киевского университета для отделения определённого исторического этапа, а «Украины» не существовало до 1991 года, то этот наркоман ещё много чего может нашизофрениздеть», — развивает тему Валерий.

«Он даже не в курсе, что такое Киевская Русь и когда этот термин и для чего появился. Хорошо учиться — это не по роялю пипиркой стучать», — иронизирует Сергей.

Сергей Иванов. Торг в стране восточных славян. 1909

«Самозванцы. С историей Древней Украины не получилось, монет древней Украины нет в природе. Как ни придумывали историю, отовсюду зад Бандеры торчит. В Европу с ним не берут. Теперь решили к истории Древней Руси примазаться, пользуясь, что столицей Руси когда-то был Киев.

Ну и? Дальше-то что? Все-таки русскими хотят быть? Только все великие завоевания и достижения русских — когда столица была в Москве, затем в Петербурге. Вот наследство. А что они с этого периода Киевской Руси хотят получить?

И как же их похабное «за Русь усрусь»? Вот колбасит-то из стороны в сторону, а потому что правды за ними нет», — рассуждает Наталья.

«Он даже сам не понимает, что признает, что мы один народ! Погодите, он ещё потребует отдать ему шапку Мономаха!» — смеется Галина.

«Ничего так, что князь Владимир пришел княжить в Киев из Новгорода Великого? Не смущает, что он из русни, которую вы хаете? Смешные вы. Убогие и тупые. Когда открещиваетесь от всего русского, кричите «русня», это вы как сами себя по лбу бьете — ведь вы такая же русня, как и мы, и в ваших жилах та же кровь, и корни у нас одни. Эх, забили людям мозги этим разделением.

Разделяй и властвуй — что и сделали с вами. Убогие и слепые. Журналистов и людей, говорящих правду, на Украине убивали и в тюрьмы сажали и сажают; убили Олеся Бузину — выстрелила себе в голову, Украина», — поделилась мнением Татьяна Орлова.

«Эх, Володимир, снова в лужу сел. На Руси говорят: «Молчи, коль Бог разуму не дал», — отметил Владимир Черкашов.

«Одного не пойму, как уклонист может быть верховным главнокомандующим. Украинские ребята, берите пример с Зеленского, вам повестку дают, а вы ее в мусорное ведро», — предлагает Татьяна Зотова.

«Польско-австрийский и немецко-большевистский проект «Украина» пора закрывать», — считает К.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в видеообращении заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. В своем телеграм-канале Мария Захарова назвала также Зеленского «молодцом», который «сам сказал».

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