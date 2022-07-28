Москва, 28 июля 2022, 13:33 — REGNUM Вопрос вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик в состав России предстоящей осенью является решение самих жителей этих республик, заявил 28 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета верхней палаты парламента по госстроительству Андрей Клишас считает, что важней задачей для Совфеда и Госдумы в осеннюю сессию может стать интеграция в российское правовое поле новых территорий.
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