Москва, 28 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Вопрос вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик в состав России предстоящей осенью является решением самих жителей этих республик, заявил 28 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, ничего не известно, ничего я сказать не могу, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Единственное, что могу повторить, — что жители этих территорий сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее. Это их решение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета верхней палаты парламента по госстроительству Андрей Клишас заявил, что важной задачей для Совфеда и Госдумы в осеннюю сессию может стать интеграция в российское правовое поле новых территорий.

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