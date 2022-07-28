Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. На Камчатке в связи с уходом с российского рынка спутниковой системы связи Globalstar разработали альтернативную, которая позволит туристам отправлять аварийные сигналы на различных маршрутах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Afspc.af.mil Спутниковая связь

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В основу системы «Вендзор», которая создана при участии компании «Крылья Камчатки», вошли высокочастотные датчики, с помощью которых можно отслеживать местоположение людей. Радиус их действия до 35 км. Турфирмы смогут выкупать оборудование или брать его в аренду с посуточной абонентской платой.

В настоящее время на Камчатке новую систему связи тестируют.

Как сообщало ИА REGNUM, турфирмы Камчатки, которые на своих маршрутах используют спутниковую связь Globalstar, пытаются найти ей замену, так как компания заявила о прекращении работы в России.