Красногорск, , 13:32 — REGNUM На территории Подмосковья упрощено получение звание «ветеран труда». Об этом 28 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Советская медаль «Ветеран труда» Андрей Бутко

«Для удобства жителей оформление удостоверения полностью переведено в «цифру». После подачи электронного заявления не нужно обращаться в МФЦ для сверки документов», — рассказала министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Отмечается, что на территории региона в общей сложности проживают около 900 тыс. жителей, которые имеют звание «Ветеран труда».

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородскую область признали лидером в решении социальных вопросов