Красногорск, 28 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. На территории Подмосковья упрощено получение звание «ветеран труда». Об этом 28 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Андрей Бутко Советская медаль «Ветеран труда»

«Для удобства жителей оформление удостоверения полностью переведено в «цифру». После подачи электронного заявления не нужно обращаться в МФЦ для сверки документов», — рассказала министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Отмечается, что на территории региона в общей сложности проживают около 900 тыс. жителей, которые имеют звание «Ветеран труда».