Москва, , 13:31 — REGNUM Госкорпорация ВЭБ. РФ представила итоги рейтинга моногородов за 2021 год. В ТОП-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития: Набережные Челны и Менделеевск Татарии, Тольятти Самарской области, Губкин Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец Вологодской области, Тулун Иркутской области, Благовещенск Башкирии, Невинномысск Ставропольского края и Кировск Мурманской области.

Ирина Макиева Моногорода. рф

«Вот и состоялось долгожданное событие для наших моногородов — мы подвели рейтинг за 2021 год. ВЭБ. РФ гордится каждым городом — победителем. Они проделали большой путь, сделали все возможное, чтобы перешагнуть на новую ступень развития. В этом заслуга городских и региональных управленческих команд, группы институтов развития. Вместе мы поддержали более 60 инвестпроектов, ввели в эксплуатацию порядка 100 инфраструктурных объектов, смогли привлечь более 180 млрд рублей инвестиций в экономику моногородов, создать свыше 28 тыс. новых рабочих мест. Результат налицо», — сказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ, гендиректор МОНОГОРОДА. РФ Ирина Макиева .

По видеоконференцсвязи поддержать свои города подключились: губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский, заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов, заместитель министра экономики Татарии Айрат Шамсиев. Очно в мероприятии принял участие заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.

Так, Набережные Челны находятся в числе лидеров по качеству и доступности инфраструктуры, в городе отмечается высокий уровень экономической проактивности населения. Менделеевск — один из лидеров по показателю оценки экономической ситуации населением города, горожанами также отмечается высокий уровень доверия к деятельности главы города. В Благовещенске за предыдущий год вырос показатель предпринимательской активности субъектов МСП, опросы среди горожан также показывают высокий уровень доверия к главе.

Тольятти активно взаимодействует с группой институтов развития: Фондом развития моногородов, Фондом развития промышленности, Корпорацией «МСП». Например, за 2021 год с МОНОГОРОДА. РФ было подписано 2 соглашения на сумму более 590 млн рублей. Субъекты МСП моногорода Губкин довольны наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости, и процедурами получения арендных площадей, предоставляемых муниципалитетом, горожане также отмечают высокий уровень экономической ситуации в городе. Павловск — один из лидеров по числу субъектов МСП, местный бизнес удовлетворен мерами муниципальной поддержки.

Населением Невинномысска отмечается высокий уровень доверия к деятельности главы, предпринимательская активность в городе растет. Тулун — город-рекордсмен по количеству заключённых соглашений с МОНОГОРОДА. РФ (8 соглашений на сумму около 70 млн рублей). По результатам прошлого года Кировск занял место в группе лидеров по удовлетворенности мерами муниципальной поддержки, действующими в моногороде. Череповец лидирует по показателю количества субъектов МСП на 10 тыс. человек.

Отметим, что рейтинг моногородов проводится с 2016 года и рассчитывается исходя из 17 показателей, сгруппированных по 4 блокам: статистические показатели, опросные показатели населения и бизнеса и показатели оценки взаимодействия города с институтами развития.