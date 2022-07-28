Москва, 28 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Точных сведений о ревакцинации президента России Владимира Путина от коронавируса нет. Об этом сегодня, 28 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он пояснил, что у него нет данных о ревакцинации президента РФ от коронавирусной инфекции.

«Не могу ответить на это вопрос. Не знаю точно», — уточнил Песков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» в июне 2021 года.